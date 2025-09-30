الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا بتهم خيانة وجرائم حرب

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن كابيلا نفى التهم الموجهة إليه، في وقت تستمر محاكمته غيابياً منذ يوليو، دون معرفة مكان وجوده الحالي. وكانت الحصانة الرئاسية قد ألغيت عنه في مايو 2025، في خطوة اعتبرها المحللون تمهيدًا لمحاكمته.