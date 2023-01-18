وزير الخارجية: "رؤية 2030" ستبني اقتصاد المنطقة وليس المملكة فقط

وأضاف خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي، ضمت أيضًا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير المالية الأردني محمد العسعس: "نحن نتحدث عن بناء اقتصاد قوي لكل المنطقة، أولاً لأن ذلك يؤمّن أمننا القومي، لأنه عندما يكون هناك استقرار أمني في المنطقة، فذلك يمكننا من التركيز على التطور".