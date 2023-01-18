وزير الخارجية: "رؤية 2030" ستبني اقتصاد المنطقة وليس المملكة فقط

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء): "إن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبني اقتصاد منطقتنا وليس فقط السعودية".
وأضاف خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي، ضمت أيضًا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير المالية الأردني محمد العسعس: "نحن نتحدث عن بناء اقتصاد قوي لكل المنطقة، أولاً لأن ذلك يؤمّن أمننا القومي، لأنه عندما يكون هناك استقرار أمني في المنطقة، فذلك يمكننا من التركيز على التطور".
وتابع: "إذا كان بإمكاننا تطوير اقتصاد جيراننا وأسواق قوية، فذلك يمكننا من تطوير اقتصادنا أيضًا".