"المنظري": فيضانات باكستان ساهمت في زيادة الأمراض ومخاطر شلل الأطفال وكورونا

وبيّن "المنظري" أن التقارير تشير إلى ترصد الأمراض الأولية حيث إن حالات الإسهال والملاريا والتيفوئيد قد زادت، وكذلك سوف تزداد مخاطر انتشار الأمراض الأخرى الموجودة في البلد، مثل شلل الأطفال وكوفيد-19؛ ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا؛ حيث إن هناك الآلاف من الحوامل اللاتي لم يعد باستطاعتهن الاستفادة من المرافق الصحية وخدمات الوضع الآمن لأطفالهن، بما يزيد من مخاطر تعرضهن لمضاعفات طبية بعد أن أصبحن مجبرات على الوضع في المنزل، أما من يحتاجون للرعاية الطبية من حالات سابقة؛ فستقل فرصتهم في الحصول على تلك الرعاية.