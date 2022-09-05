روسيا تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل إثر هجوم انتحاري

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مسلحاً مجهولاً قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، مما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعددٍ آخر من المواطنين الأفغان.