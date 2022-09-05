روسيا تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل إثر هجوم انتحاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل من جرّاء تفجير وقع بالقرب من بوابتها، صباح اليوم الإثنين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مسلحاً مجهولاً قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، مما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعددٍ آخر من المواطنين الأفغان.
وتحدثت تقارير إعلامية، في وقت سابق عن أن تفجيراً انتحارياً وقع أمام مدخل السفارة الروسية في كابل، وأسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً، بينهم موظفون في السفارة.