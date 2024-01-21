25 قتيلاً في قصف أوكراني على دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

وعبّرت روسيا، التي بدأت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا منذ ما يقرب من عامين، قبل ذلك عن غضبها عندما أدت هجمات أوكرانية إلى مقتل مدنيين في دونيتسك ومناطق أخرى.