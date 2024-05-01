البرنامج السعودي لتنمية اليمن يوقّع اتفاقية مشروع تعزيز الأمن المائي في حضرموت

يشار إلى أنّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية قدّما تجربةً متميزة في تنفيذ وإدارة المشاريع باستخدام الطاقة المتجدّدة؛ حيث اختتما في الفترة الماضية مشروعَ استخدام الطاقة المتجدّدة لتحسين جودة الحياة في اليمن، الذي جاء بمساهمة ثلاثية بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومؤسسة صلة للتنمية، محقّقًا استفادة لعدد "62,000" مستفيد في 5 محافظات يمنية، وكذلك مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن؛ حيث سيستفيد منه بصورة مباشرة ما لا يقلّ عن "800" ألف يمني يعيشون في مديريات عدن.