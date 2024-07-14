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بعد نجاته من محاولة اغتيال.. ترامب: لن أدع قناصًا أو قاتلاً يفرض عليَّ تغيير جدولي

يتوجه إلى ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعلنه مرشحًا للانتخابات