"الرئاسي اليمني": ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة وتستعد لجولة أكثر دموية

قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الاثنين إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستغل الهدنة السارية في البلاد، وتستعد لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياتهما إزاء ذلك، وفقًا لـ"العربية نت".