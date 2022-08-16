أمريكا تجدد وعيدها.. الاتفاق النووي يتفاعل بِرَدٍّ إيراني وأوروبا تدرس!

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، بأن بلاده "ستكون جاهزة للعودة إلى سياسة العقوبات إذا لم تقبل إيران بالعودة الكاملة للاتفاق النووي"؛ لكنه تعهد برفع العقوبات عن طهران في حال التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.