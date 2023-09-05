روسيا تحذر أمريكا من نشر أسلحة نووية على الأراضي البريطانية

حذرت روسيا، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة من نشر أسلحة نووية في بريطانيا، لأول مرة منذ 15 عاماً، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى خطط أمريكية لنشر قنابل نووية على الأراضي البريطانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إذا حدث ونشرت أمريكا أسلحة نووية في بريطانيا، سنتعامل معه على أنه تصعيد، وسيؤدي إلى العكس تماماً من تحقيق المهمة الأساسية والمتمثلة في إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا"، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".
وأضافت "زاخاروفا: "إن التحرك الأمريكي في ما لو حدث سيُشكل ممارسة مزعزعة للاستقرار، ومناهضة تماماً لروسيا".
ولفتت إلى أن موسكو سيتعين عليها اتخاذ إجراءات مضادة رداً على ذلك من أجل حماية المصالح الأمنية لبلادنا وحلفائها.