روسيا تحذر أمريكا من نشر أسلحة نووية على الأراضي البريطانية

حذرت روسيا، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة من نشر أسلحة نووية في بريطانيا، لأول مرة منذ 15 عاماً، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى خطط أمريكية لنشر قنابل نووية على الأراضي البريطانية.