صحيفة: إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من غزة

ونسبت الصحيفة وفق (وكالة أنباء العالم العربي) لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، القول أمام الكنيست، أمس، "في نهاية الحرب سينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكلٍ كاملٍ على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية".