صحيفة: إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من غزة

تجري قوات الاحتلال مباحثات مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من قطاع غزة، وفقما نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم الأربعاء، عن مصدر كبير في مجلس الوزراء.
وقال المصدر إن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين"، ولم يذكر البلدان الأخرى التي تجري معها إسرائيل مباحثات في هذا الشأن.
ونسبت الصحيفة وفق (وكالة أنباء العالم العربي) لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، القول أمام الكنيست، أمس، "في نهاية الحرب سينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكلٍ كاملٍ على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية".
وأضافت غملئيل أن تعليم الكراهية سيستمر في غزة، وأن شن مزيدٍ من الهجمات على إسرائيل لن يكون إلا مسألة وقت.
وأردفت "مشكلة غزة ليست مشكلتنا وحدنا. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية (من القطاع)، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.