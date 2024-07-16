التوتر الحدودي يتصاعد.. حزب الله يقصف شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ "فيديو"

أعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اليوم الأربعاء عدة صواريخ أطلقت من لبنان فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أكثر من من 80 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان الليلة.
وأكد جيش الاحتلال "إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخاً من لبنان على منطقة جبل ميرون دون وقوع إصابات".
بدوره أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق من مساء الثلاثاء وفق سكاي نيوز عربية قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقصف حزب الله مواقع عسكرية وبلدات شمالي إسرائيل، رداً على مقتل 5 مدنيين جنوبي لبنان في قصف لقوات الاحتلال.
وفجر الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية قرب مستوصف في بلدة راميا جنوبي لبنان.
ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله وجيش الاحتلال القصف بشكل يومي عبر الحدود.
وتزداد حدّة القصف تبعاً للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين.
وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر عن مقتل 511 شخصاً في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 104 مدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.
من جانبه أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 17 جندياً و13 مدنياً.