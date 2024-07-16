التوتر الحدودي يتصاعد.. حزب الله يقصف شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ "فيديو"

أعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اليوم الأربعاء عدة صواريخ أطلقت من لبنان فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أكثر من من 80 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان الليلة.