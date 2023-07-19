بعد الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب.. كييف تتحدى موسكو عبر بوابة البحر الأسود

وفيما يتعلق بوضع أوكرانيا الألغام في البحر الأسود، قالت لادا روسليتسكي: إن الألغام البحرية في البحر الأسود اليوم روسية وأوكرانية أيضًا، وهي تمثل خطرًا على الجميع، ولا يجب أن نتحدث عنها الآن، لكن الإحراجات الروسية اليوم عديدة وهي مسألة مهمة فعلًا في هذا التوقيت الدقيق، ويجب أن نهتم بها، فهل يمكن أن تهاجم روسيا سفنًا تجارية بها أغذية بصواريخ ومسيرات، سيكون هذا محرجًا جدًا لروسيا، لكن القفز للحديث عن ملف الألغام الآن غير مناسب، فالسفن كانت تمر على مدى عام وأكثر ولم يحدث أي شيء متعلق بالألغام في هذه المنطقة، ما لم تضع روسيا ألغامًا أكثر.