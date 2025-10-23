فرنسا تدعو الاحتلال لإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات لغزة والضفة

دعت فرنسا، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي إلى إزالة جميع العقبات التي تعرقل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لتمكينهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنها اطلعت على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزام الاحتلال بتيسير وصول المساعدات، مشيرة إلى دعمها الكامل للقانون الدولي ولدور المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وجددت باريس مطالبتها للاحتلال بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، كما أكدت المحكمة، وإزالة جميع العوائق التي تمنع وصول المياه، والغذاء، والمأوى، والإمدادات الطبية للسكان.
كما حثّت فرنسا الاحتلال الإسرائيلي على التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة "أونروا"، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الجوانب الإنسانية.