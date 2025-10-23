فرنسا تدعو الاحتلال لإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات لغزة والضفة

دعت فرنسا، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي إلى إزالة جميع العقبات التي تعرقل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لتمكينهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.