إعلان ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة "ميلتون"

ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير؛ فمن المتوقع أن تصدر مراكز الأرصاد الوطنية تحذيرات من الإعصار والفيضانات الساحلية لبعض أجزاء فلوريدا.. وفي وقت لاحق اليوم قد تصل سرعة الرياح المستمرة للعاصفة إلى 115 ميلًا في الساعة تقريبًا (185 كلم في الساعة) عندما تضرب الساحل الغربي لفلوريدا، بالقرب من سانت بطرسبرغ وتامبا، وهذا يعادل إعصارًا من الفئة 2 أو الفئة 3.