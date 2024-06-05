ذكرى النكسة.. الجامعة العربية تطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الـ(57) للنكسة، التي توافق الخامس من شهر يونيو، أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي في ظل حرب عدوانية تدميرية تشنها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني وخاصةً في قطاع غزة؛ حيث يتعرض أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع لكافة صنوف الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم بأسره.