قتلت أكثر من 100 شخص.. إسرائيل تشن غارات عنيفة على لبنان

وتفصيلاً، أظهر إحصاء لوكالة رويترز استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى من جراء الضربات الإسرائيلية على أنحاء لبنان، الأحد، ارتفع إلى 105، من بينهم 32 في بلدة عين الدلب في مدينة صيدا الساحلية في جنوب شرق البلاد و33 في بعلبك - الهرمل في الشمال الشرقي، و7 في مرجعيون.