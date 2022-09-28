بعد 13 يومًا من الاحتجاجات.. رئيسي: مقتل "أميني" مؤامرة حيكت ضد إيران

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الأربعاء مقتل مهسا أميني "مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف تقدُّمها"؛ إذ قال "رئيسي" في كلمة بعد 13 يومًا من الاحتجاجات إن الجميع في إيران متأثر بمقتل مهسا أميني على يد قوات الأمن.