"أكسيوس": رئيس "الشاباك" زار مصر لطمأنتها بعدم تهجير لاجئين فلسطينيين إلى سيناء

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي تشير إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، التي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى تدهور في علاقاتها مع إسرائيل.