دعا السلطات التحرك الآن...ترامب يتهم "بنسلفانيا" بالتزوير ويدعو لتدخل سلطات إنفاذ القانون

ويأتي هذا التصريح قبل ستة أيام فقط من موعد الانتخابات، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقارباً كبيراً بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري في سبع ولايات متأرجحة، حيث من المتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد الفائز.