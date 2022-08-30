بعد هدم النصب السوفيتية.. روسيا تتوعد دول البلطيق: عربدة وهمجية

وأضافت الوزارة وفق روسيا اليوم في بيانها اليوم: "نحن لا نؤيد أن نصبح مثل الذين أضرموا هذه العربدة والرد بنفس أساليبهم الهمجية. لكن ما يحدث الآن في دول البلطيق غير مقبول بالنسبة لنا وبالطبع سيؤثر على حالة العلاقات الثنائية مع هذه الدول التي تعاني بدون ذلك من تدهور تام".