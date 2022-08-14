ثقب بإطار السيارة تلاه عرض مساعدة والنهاية سرقة زوجين سعوديين في إيطاليا

تعرض زوجان سعوديان لسرقة 6 آلاف دولار وشنطة نسائية ثمينة في مدينة ميلانو الإيطالية من قبل رجلين عرضا عليهما المساعدة لإصلاح سيارتهما التي تعرضت للعطل.
ونقلت تقارير إيطالية عن رجال الشرطة في ميلانو أن الزوجين، وهما سائحان في إيطاليا كانا ينتظران المساعدة بعد ثقب إطار سيارتهما المستأجرة، وهي من نوع أودي، وهنا تقدم شخصان وعرضا عليهما المساعدة.
وأشارت الشرطة إلى أن الشخصين في غضون لحظات قليلة اختفيا بعد أن سرقا شنطة نسائية ثمينة وبداخلها 4 آلاف دولار وألفي يورو نقداً (ما يقارب 23 ألف ريال سعودي).
وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت ظهر يوم الجمعة الماضي، وأن الزوجين تقدما ببلاغ للشرطة التي تحاول تقديم المساعدة للقبض على اللصين.