ثقب بإطار السيارة تلاه عرض مساعدة والنهاية سرقة زوجين سعوديين في إيطاليا

ونقلت تقارير إيطالية عن رجال الشرطة في ميلانو أن الزوجين، وهما سائحان في إيطاليا كانا ينتظران المساعدة بعد ثقب إطار سيارتهما المستأجرة، وهي من نوع أودي، وهنا تقدم شخصان وعرضا عليهما المساعدة.