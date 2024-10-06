كانت أحد عوامل حسم قرار الحرب.. رؤيا شيخ الأزهر التي حملت بشرى نصر أكتوبر للرئيس السادات

في الذكرى الـ51 لانتصار مصر على "إسرائيل" في حرب أكتوبر المجيدة، نشرت صحيفة "الدستور" المصرية قصةً، رواها علماء الأزهر الشريف على مدار سنوات، هي رؤيا الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر في ذلك الوقت، الذي بشَّر بها الرئيس أنور السادات بنصر أكتوبر.
وقالت الصحيفة في تقريرها عن تلك الواقعة: لم يكن الأزهر يومًا بمعزل عن حال الدولة في وقت السلم والحرب؛ إذ توجَّه الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، إلى الرئيس المصري أنور السادات، وبشره بنصر أكتوبر، قائلاً: "أوصيك باتخاذ قرار الحرب؛ لأننا سننتصر؛ فقد رأيت في المنام النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يعبر قناة السويس، ومعه عدد من علماء المسلمين، وجنود القوات المسلحة يُكبِّرون".
وقال له: "خُض المعركة ولا تخف". فرد عليه السادات: "كيف أحارب أكبر قوة في العالم؟"، فبشره الإمام بالنصر كما رأى في رؤيا الرسول، فما كذب خبرًا.
وتضيف الصحيفة: استبشر السادات بهذه الرؤيا، ويُقال إنها كانت ضمن عوامل عدة، حسمت قرار حرب أكتوبر عام 1973، وهي القصة التي سردها علماء الأزهر عن الراحل الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود.
وعلى منبر الجامع الأزهر وقف الشيخ داعيًا للاستشهاد في سبيل الله خلال الحرب، وكان معروفًا عنه أنه يزور الجنود على الجبهة، وأنه كان أقرب إلى أن يكون قائد التعبئة الروحية قبل الحرب.
ومن أقواله: "هذه حرب وجهاد في سبيل الله، مَن مات فيها شهيدًا كانت له الجنة".