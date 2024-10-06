كانت أحد عوامل حسم قرار الحرب.. رؤيا شيخ الأزهر التي حملت بشرى نصر أكتوبر للرئيس السادات

وقالت الصحيفة في تقريرها عن تلك الواقعة: لم يكن الأزهر يومًا بمعزل عن حال الدولة في وقت السلم والحرب؛ إذ توجَّه الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، إلى الرئيس المصري أنور السادات، وبشره بنصر أكتوبر، قائلاً: "أوصيك باتخاذ قرار الحرب؛ لأننا سننتصر؛ فقد رأيت في المنام النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يعبر قناة السويس، ومعه عدد من علماء المسلمين، وجنود القوات المسلحة يُكبِّرون".