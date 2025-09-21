بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإحياء عملية السلام.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميًا اليوم بدولة فلسطين "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك"، مؤكدًا أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية، وقال في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدمًا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصوَّر على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وقال: "اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين". وأضاف: "وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ".
وكان ستارمر قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في دعم عملية السلام وحل الدولتين.