بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصوَّر على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وقال: "اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين". وأضاف: "وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ".