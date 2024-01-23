مصر تبدأ في إنشاء المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية

وأوضح أن المشروع يمضي بوتيرة أسرع من المخطط الزمني، بما يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد إنجازًا جديدًا في ملف التعاون الثنائي مع روسيا، ويسمح لمصر بالبدء في المرحلة التالية في بناء المفاعلات النووية، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.