تركيا.. معدل التضخم يرتفع إلى 62% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 62% تقريباً على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم (الاثنين).
وارتفعت أسعار المستهلكين، مدفوعة خاصة بانخفاض قيمة الليرة التركية، في نوفمبر بنسبة 61,98% على أساس سنوي، بينما كانت قد سجلت 61,36% في أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لـ"فرانس برس".
ويطعن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم، بصحة هذه الأرقام الرسمية، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 129,27% على أساس سنوي في نوفمبر.
وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو (أيار) عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 40% في محاولة للحد من التضخم.