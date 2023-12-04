تركيا.. معدل التضخم يرتفع إلى 62% في نوفمبر

وارتفعت أسعار المستهلكين، مدفوعة خاصة بانخفاض قيمة الليرة التركية، في نوفمبر بنسبة 61,98% على أساس سنوي، بينما كانت قد سجلت 61,36% في أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لـ"فرانس برس".