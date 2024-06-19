بعد أيام من تعرضها لهجوم حوثي.. غرق سفينة الشحن "توتور" بالبحر الأحمر

بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، غرقت سفينة الشحن "توتور" في البحر الأحمر، ويُعتقد أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد البحارة على متنها، في ثاني حادث من نوعه خلال الهجمات التي يشنها الحوثيون.