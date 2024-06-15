مع تقدم اليمين واليسار المتطرف.. "ماكرون": فرنسا تمرّ بلحظة "خطيرة جدًّا"

وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مُنِيَ بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي، بزعامة "مارين لوبان"، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي.