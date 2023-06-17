بعد اجتماعه مع "زيلينسكي".. وفد الوساطة الإفريقي يلتقي "بوتين"

وقال "زيلينسكي" خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددًا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش؛ لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم، لن نمنحها فرصة ثانية".