روسيا تستخدم "الفيتو" لمنع استمرار إرسال المساعدات إلى 4 ملايين سوري شمال البلاد

وبعد استخدام حق النقض وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا، قال "نيبينزيا" أمام المجلس: "في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود، لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته".