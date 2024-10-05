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نزيفُ الضحايا مستمرٌّ.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41825 شهيدًا

استشهاد 23 فلسطينيًّا وإصابة 66 وارتكاب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية
نزيفُ الضحايا مستمرٌّ.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41825 شهيدًا
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ارتفع عددُ الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم الـ364 على التوالي؛ إلى 41825 شهيدًا، ونحو 96910 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 23 فلسطينيًّا، وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحقّ العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتمّ انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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