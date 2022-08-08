الجفاف والعطش يهددان لبنان.. قمع الأصوات يتواصل.. وتحذيرات من كارثة مرتقبة

وتصاعدت أصوات واحتجاجات أهالي الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة احتجاجًا على أزمات عديدة، من بينها انقطاع المياه منذ 11 شهرًا بحسب ما قاله أحد المعتصمين، كما ارتفعت الأصوات المحتجة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة، التي تعجز الحكومة والقوى السياسية في السلطة عن إدارتها، بما فيها حزب الله وحركة أمل اللذان يمثلان المنطقة.