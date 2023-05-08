مقتل سبعة عسكريين في انفجار لغم بالنيجر

قضى سبعة عسكريين نيجريين بانفجار لغمٍ في مركبتهم بمنطقة تيلابيري (غرب)، حيث تنشط جماعات جهادية، وفق ما أعلن الحرس الوطني النيجري.
وأفاد الحرس في بيان بأن "عربة مهمة مرافقة للإمدادات الأسبوعية مرّت فوق لغم" صباحاً على بُعد ستة كيلومترات من قرية سميرة في مقاطعة غوتيا قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وأضاف البيان الذي بثّه التلفزيون العام، مساء الأحد، "نأسف لمقتل سبعة من ركاب السيارة".
يوجد منذ عام 2004 في قرية سميرة منجم الذهب الصناعي الوحيد في النيجر.
تقع مقاطعة غوتيا على الضفة اليمنى لنهر النيجر في منطقة تيلابيري في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كما يشهد جنوب غرب النيجر هجمات لتنظيم بوكو حرام وداعش في غرب إفريقيا.
في الأسبوع الماضي، قتل الجيش "ستة إرهابيين" وأسر 19 في أيورو بمنطقة تيلابيري.