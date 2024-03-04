"الأونروا" تتهم إسرائيل بـ"تعذيب" عددٍ من موظفيها أثناء اعتقالهم في قطاع غزة

وقام الجيش بتسمية الرجلين، على الرغم من أن الرجل في المكالمة الأولى عرف عن نفسه في التسجيل باسم مختلف، وقال الجيش إن هذا الاسم ربما كان لقبًا، فيما لم يقدم الجيش أي دليل على عملهم مع الأونروا.