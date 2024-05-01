دون إبداء أسباب للقرار.. إسرائيل تسرّح جنود احتياط فرزتهم لاجتياح رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتسريح بعض جنود من الاحتياط، مشيرة إلى أن الجنود المسرحين اليوم، تم تعيينهم للمشاركة في عملية رفح المحتملة، ولم تكشف المصادر أي تفاصيل جديدة، أو حتى أي بيان لأسباب قرار التسريح.
ولا يزال الحديث عن الاجتياح لإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مستمرًا دون تأكيدات واضحة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العملية قائمة وليست مشروطة بأي أمر، جد جديد على الملف.
وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقًا للعربية نت.
وفي رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل، اجتمع بلينكن الأربعاء، مع نتنياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.
وأعلن نتنياهو، الثلاثاء، أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت، تمهيدًا لشن هجوم بري على المدينة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب.
وقال إن إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس سواء جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أم لا، مضيفًا : "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارًا مطروحًا".
وكانت العديد من المنظمات الأممية، والدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الحليف اللصيق لإسرائيل أعربت عن قلقها على سلامة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المكدسين في رفح.
وأكدت الأمم المتحدة مرارًا ألا مكان آمنًا في كامل القطاع من أجل إيواء النازحين.
ويوجد أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا إلى رفح، من جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حيث يعيشون في ظروف إنسانية مزرية.