دون إبداء أسباب للقرار.. إسرائيل تسرّح جنود احتياط فرزتهم لاجتياح رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتسريح بعض جنود من الاحتياط، مشيرة إلى أن الجنود المسرحين اليوم، تم تعيينهم للمشاركة في عملية رفح المحتملة، ولم تكشف المصادر أي تفاصيل جديدة، أو حتى أي بيان لأسباب قرار التسريح.