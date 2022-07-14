محكمة سويدية تصدر حكمها على المسؤول الإيراني السابق المتهم بارتكاب جرائم حرب

يُصدر القضاء السويدي، اليوم الخميس، حكمه ضد حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم لمشاركته المزعومة في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988، بعد محاكمة غير مسبوقة.
وبدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في أغسطس من العام الماضي، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار مخاوف من أعمال انتقامية تطال السجناء الغربيين المحتجزين في إيران، وبينهم مواطنان يحملان الجنسية السويدية.
ويُحاكم نوري، البالغ من العمر 61 عامًا، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد القانون الدولي"، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للإشارة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في إطار عملية لتصفية معارضين شهدها سجن قرب طهران عام 1988.