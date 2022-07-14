محكمة سويدية تصدر حكمها على المسؤول الإيراني السابق المتهم بارتكاب جرائم حرب

يُصدر القضاء السويدي، اليوم الخميس، حكمه ضد حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم لمشاركته المزعومة في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988، بعد محاكمة غير مسبوقة.