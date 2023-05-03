الجيش السوداني يوافق على مقترح "الإيغاد" لتمديد الهدنة أسبوعًا

وتفصيلاً، قال الجيش السوداني في بيان إن هذا الحوار سيجري "في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية"، مشيرًا إلى أنه وافق على مقترح الإيغاد "انطلاقًا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية"، مضيفًا: "نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة".