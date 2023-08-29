من القاهرة.. "البرهان" يطرح مبادرة جديدة لتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى الوطنية

وقبلها أشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي والبرهان بحثا جهود تسوية الأزمة في السودان حفاظًا على أمنه وسلامته ووحدته، مضيفًا أن البرهان عبّر عن تقديره للعلاقات "المتينة" بين البلدين.