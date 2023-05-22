هجوم على قنصلية تركيا في نيويورك.. و"أنقرة" تطالب بسرعة ضبط المنفذين

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور قوله إن الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" من جانب شخص مجهول اقتصر على أضرار مادية، موضحاً أن المعتدي حطم بقضيب حديدي 12 لوحاً زجاجياً في بوابة الدخول والواجهة قبل أن يلوذ بالفرار.