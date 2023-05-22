هجوم على قنصلية تركيا في نيويورك.. و"أنقرة" تطالب بسرعة ضبط المنفذين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين تعرض مقر دبلوماسي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها في نيويورك لاعتداء، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قال الوزير التركي على تويتر: "نتوقع من أمريكا تحديد منفذي الهجوم على الفور وتوفير الحماية لضمان سلامة بعثاتنا الدبلوماسية".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور قوله إن الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" من جانب شخص مجهول اقتصر على أضرار مادية، موضحاً أن المعتدي حطم بقضيب حديدي 12 لوحاً زجاجياً في بوابة الدخول والواجهة قبل أن يلوذ بالفرار.
وأضاف القنصل التركي أن شرطة نيويورك تحركت لموقع الاعتداء على الفور بعد تلقيها البلاغ، مؤكداً أن الاعتداء "لن يؤثر إطلاقاً على تصويت المواطنين الأتراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
يشار إلى أن البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين 20 و24 مايو أيار الجاري.