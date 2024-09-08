عقب مقتل 3 إسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني.. "نتنياهو": "يوم صعب"

وأضاف نتنياهو وفق "روسيا اليوم": "نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني، وفي الأيام الأخيرة، قَتَل إرهابيون 6 من مختطفينا بدم بارد و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية. القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعًا حتى النهاية؛ اليمين واليسار، العلمانيون والمتدينون، اليهود وغير اليهود".