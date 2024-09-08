عقب مقتل 3 إسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني.. "نتنياهو": "يوم صعب"

وصَف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفّذها سائق شاحنة أردني بمعبر الكرامة؛ بأنه "يوم صعب؛ إذ إننا محاطون بأيديولوجية قاتلة بقيادة إيران".
وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: "إنه يوم صعب، إرهابي قتل ثلاثة من مواطنينا على جسر اللنبي بدم بارد. أبعث بالتعازي نيابة عن الحكومة لأسر الضحايا".
وأضاف نتنياهو وفق "روسيا اليوم": "نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني، وفي الأيام الأخيرة، قَتَل إرهابيون 6 من مختطفينا بدم بارد و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية. القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعًا حتى النهاية؛ اليمين واليسار، العلمانيون والمتدينون، اليهود وغير اليهود".
وتم اليوم إغلاق معبر الكرامة بالاتجاهين، عقب مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفّذها سائق شاحنة أردني عند المعبر.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تمشيط للمكان عقب العملية، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين، كما أغلق الجيش الإسرائيلي كل مداخل مدينة أريحا.
وقالت وسائل إعلام أردنية: إن القوات الإسرائيلية تنكل بسائقي الشاحنات الأردنيين عند المعبر الحدودي بعد مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار.