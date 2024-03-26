"منظمة الصحة العالمية": وفاة 27 طفلًا في غزة بسبب سوء التغذية

وبالإضافة إلى ذلك رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الطلبات التي تم تقديمها بشكل يومي منذ 21 مارس للسماح لقوافل الغذاء التابعة للأونروا بالدخول إلى الشمال، ولم تقدم أي سبب لذلك، بل بالأمس أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على مرور أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، على الرغم من أن الوكالة هي "العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل غزة"؛ كما وصفها الأمين العام أنطونيو غوتيريش.