مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعرب عن قلقه إزاء التداعيات العسكرية المستمرة في غزة

وأكدت القائمةُ بأعمالِ وكيلِ الأمينِ العامِّ للشؤونِ الإنسانيةِ، جويس مسويا، ضرورةَ الإفراجِ عن الرهائنِ الفلسطينيينَ المحتجزينَ تعسفيًّا، وحمايةِ المدنيينَ والعاملينَ في المجالِ الإنسانيِّ، داعيةً إلى احترامِ القانونِ الدوليِّ ومحاسبةِ الجُناةِ على الانتهاكاتِ.