إسرائيل تخلي بلدة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان بعد اشتباكات

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية بصدد "إجلاء سكان هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة "إلى بيوت استقبال تموّلها الدولة".