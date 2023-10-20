إسرائيل تخلي بلدة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان بعد اشتباكات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن إسرائيل ستُخلي بلدة كريات شمونة الواقعة على حدودها مع لبنان.
يأتي هذا الإخلاء في ظل توترٍ شديدٍ تشهده الحدود الإسرائيلية - اللبنانية منذ الهجوم الذي شنّته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر على غلاف غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية بصدد "إجلاء سكان هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة "إلى بيوت استقبال تموّلها الدولة".
وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قُتلوا باستهداف "حزب الله" مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمّر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.