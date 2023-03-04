الفلبين.. مسلّحون يعدمون حاكم إقليم في منزله

قتل مسلحون مجهولون، رويل ديجامو، حاكم إقليم أورينتال نيجروس، و5 أشخاص آخرين بالرصاص في وسط الفلبين، اليوم "السبت"، في أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين في البلاد.
وبيّنت الشرطة المحلية أن 6 مشتبه بهم يحملون بنادق هجومية، ويرتدون زيًّا مماثلًا للجيش، اقتحموا منزل الحاكم رويل ديجامو "56 عامًا" في بامبلونا، وأطلقوا النار؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ودان الرئيس فرديناند ماركوس "اغتيال" حليفه السياسي، وطالب مطلقي النار بتسليم أنفسهم، متعهّدًا بمقاضاة الجناة بسرعة.
و"ديجامو" هو آخر سياسي يتم استهدافه والثالث على الأقل، الذي قتل بإطلاق نار منذ الانتخابات المحلية العام الماضي، وكانت المحكمة العليا في البلاد قد أعلنت فوزه الشهر الماضي حاكمًا لإقليم أورينتال نيجروس بوسط البلاد، بعد إعادة فرز الأصوات.