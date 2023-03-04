الفلبين.. مسلّحون يعدمون حاكم إقليم في منزله

و"ديجامو" هو آخر سياسي يتم استهدافه والثالث على الأقل، الذي قتل بإطلاق نار منذ الانتخابات المحلية العام الماضي، وكانت المحكمة العليا في البلاد قد أعلنت فوزه الشهر الماضي حاكمًا لإقليم أورينتال نيجروس بوسط البلاد، بعد إعادة فرز الأصوات.