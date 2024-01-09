بريطانيا تعلن تحرُّك الفرقاطة "ريتشموند" إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين

وكانت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر قد أجبرت شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمرُّ عادة عبر باب المندب، ومنه لقناة السويس؛ لتدور حول رأس الرجاء الصالح؛ ما زاد من الوقت والتكاليف.