"تمّ تصويره جيداً".. المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: روسيا "افتعلت" الهجوم على الكرملين

وذكر المعهد الذي يتابع شؤون الحرب منذ اندلاعها في 24 فبراير (شباط) من العام الماضي، أن "الكرملين قد يستخدم هذا السبب لإلغاء أو خفض المشاركة في احتفالات التاسع من مايو، حيث يحتفل الروس بهذا اليوم بالنصر في الحرب الحرب العالمية الثانية"، وفقاً لـ"فرانس برس".