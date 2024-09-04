"نتنياهو": ملتزمون بهزيمة "حماس".. ولن نرحل من "فيلادلفيا" حتى نقتلع الشر من جذوره

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل ملتزمة بهزيمة حركة حماس، واقتلاع "الشر" من جذوره، وإن هذا الهدف لن يتحقق في حال رحيلها من محور فيلادلفيا.