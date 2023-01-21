63% من البريطانيين يرفضون عودة "جونسون" لرئاسة الحكومة

ويعتقد مؤيدو رئيس الوزراء السابق أن لديه "سحرًا انتخابيًّا"، لكن النتائج تظهر أن "سوناك" يعتبر أكثر جدارة بالثقة، وأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، وأكثر احتمالاً للفوز بأصواتهم.