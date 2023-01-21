63% من البريطانيين يرفضون عودة "جونسون" لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي في بريطانيا اليوم السبت أن نحو اثنين من بين كل ثلاثة ناخبين يعارضون عودة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للمنصب مرة أخرى.
وبيَّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة سافانتا كومريس البريطانية لصالح صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن 63 في المئة من الناخبين يعارضون محاولة جونسون قيادة البلاد مرة أخرى مقابل 24 في المئة فقط يؤيدون الفكرة.
وذكرت "إندبندنت" البريطانية أن حلفاء "جونسون" يسعون لعودة رئيس الوزراء السابق؛ ليحل محل رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وقيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة المتوقعة في عام 2024.
واعتبرت الصحيفة أن نتيجة الاستطلاع تمثل "صفعة كبيرة لأي آمال له في العودة".
ويعتقد مؤيدو رئيس الوزراء السابق أن لديه "سحرًا انتخابيًّا"، لكن النتائج تظهر أن "سوناك" يعتبر أكثر جدارة بالثقة، وأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، وأكثر احتمالاً للفوز بأصواتهم.
ويرى نحو 41 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن رئيس الوزراء الحالي يمكنه تحسين سمعة حزب المحافظين، فيما رأى 19في المئة فقط الشيء نفسه عن جونسون.
وشمل الاستطلاع عينة من 2064 بالغًا خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.