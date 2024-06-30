إصابة 18 جنديًا إسرائيليًا في الجولان بعد استهدافهم بمسيّرة على الحدود اللبنانية

ويقول الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه ضرب سلسلة من أهداف حزب الله جنوبي لبنان في الساعات القليلة الماضية، بما في ذلك مواقع العمليات في مركبا، وقاذفة صواريخ في عيتا الشعب، التي استخدمت في هجوم في وقت سابق من الأحد، وفقًا لسكاي نيوز عربية.