قصف إسرائيلي يستهدف بلدتين في ريف حمص وسط سوريا

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول أخيراً إنها تعمل على منع حزب الله من "نقل وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.